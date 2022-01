Ukraina-dialogen blir halden varm, men spenninga aukar

utenriks

Generalsekretær Jens Stoltenberg varsla at nye samtalar i Nato-Russland-rådet kan finne stad om kort tid. Håpet er å finne ei politisk løysing på krisa og hindre det Vesten og Ukraina fryktar: eit russisk angrep.

Russland avviser at dei vil invadere Ukraina, men krev ei rekkje tryggingsgarantiar frå Nato.

– Vi vil lytte til bekymringane til Russland, sa Stoltenberg etter eit møte med den tyske statsministeren, Olaf Scholz, tysdag. Samtidig gjorde han det klart at alliansen vil halde fast ved prinsippa sine.

– Vi sender ein klar bodskap til Russland om at dersom dei igjen vil bruke makt mot Ukraina, vil det ha ein høg pris for Russland – økonomiske, finansielle og politiske sanksjonar. Nato-allierte støttar Ukraina, sa Stoltenberg på ein pressekonferanse i Berlin.

Nato-Russland-rådet møttest førre veke for første gong sidan sommaren 2019, utan at det bidrog å dempe krigsfrykta.

Russisk øving nor for grensa

Russland har utplassert om lag 100.000 soldatar langs grensa mot Ukraina. Tysdag kunngjorde dessutan kviterussiske styresmakter at russiske soldatar er på plass i landet for å delta i ei øving som skal vare heilt til 20. februar. Kviterussland grensar mot Ukraina i nord.

Som ein del av øvinga vil rakettsystemet S-400 bli utplassert i Kviterussland, opplyser Russland. Ein video som det kviterussiske forsvarsdepartementet har offentleggjort, viser stridsvogner og andre militærkøyretøy som blir lasta av tog.

Same dagen vart det kjent at Storbritannia vil sende panservernrakettar med kort rekkjevidd til Ukraina

I tillegg skal ei lita gruppe britiske soldatar sendast til Ukraina for å gi opplæring til dei ukrainske styrkane, opplyste forsvarsminister Ben Wallace til det britiske Parlamentet. Britiske styrkar har vore til stades i Ukraina sidan 2015 for å trene opp ukrainske soldatar, men Wallace seier Storbritannia no vil yte ekstra hjelp i lys av Russlands «stadig meir truande oppførsel».

Tysk besøk i Russland

Samtidig held dialogen fram mellom Russland og ulike Nato-land. Tysdag var den tyske utanriksministeren på besøk i Moskva og møtte den russiske kollegaen sin, Sergej Lavrov. Annalena Baerbock understreka at forholdet til Russland er viktig.

– Det finst ikkje noko alternativ til å ha eit godt forhold til Tyskland, repliserte Lavrov.

Baerbock reiste rett til Russland frå Ukraina, der ho måndag lova president Volodymyr Zelenskyj å gjere alt for å garantere for tryggleiken i Ukraina.

I Moskva understreka den tyske utanriksministeren at det er nødvendig med diplomati og samtaler for å løyse krisa. Ho vil blåse liv det som blir kalla Normandie-formatet – eit forhandlingsforum der representantar for Ukraina, Russland, Tyskland og Frankrike deltek.

– Det ville vere eit steg mot eit tryggare Europa, sa ho på ein felles pressekonferanse med Lavrov.

Ho sa òg at Tyskland er klar for «diskusjonar om gjensidig semje og tiltak som kan gjere alle i Europa trygge».

– Ventar på svar

Lavrov påpeika likevel at Russland ventar på svar på krava sine om tryggingssituasjonen.

– Vi ventar på svar på desse forslaga – slik vi vart lova – for å halde fram forhandlingane. La oss håpe desse samtalane vil halde fram, sa han.

I tillegg til å nekte Ukraina Nato-medlemskap vil Russland også mellom anna ha garantiar for at USA ikkje etablerer nye militærbasar i gamle sovjetland.

Lavrov sa også at Russland ikkje kan akseptere krav knytt til militære operasjonar på deira eige territorium, og la til at Russland ikkje truar nokon.

USAs utanriksminister til Ukraina

Samtidig som Nato-sjefen besøkte Berlin og utanriksministrane i Tyskland og Russland møttest i Moskva, vart det kjent at USAs utanriksminister Antony Blinken er på veg til Ukraina. Onsdag skal han møte president Zelenskyj og utanriksminister Dmytro Kuleba. Han vil vise støtte til landet medan frykta for ein russisk invasjon er stor, ifølgje det amerikanske utanriksdepartementet.

Blinken ringde dessutan til Lavrov tysdag.

– Han understreka kor viktig det er å halde fram diplomatiet for å trappe ned spenninga knytt til den svært urovekkjande russiske militære opptrappinga i og nær Ukraina, sa ein talsmann for det amerikanske utanriksdepartementet.

Blinken skal også ha gjenteke at USA støttar Ukrainas rett til sjølvstyre og territoriell integritet, og framheva at Nato-allierte og Ukraina må få delta i diskusjonar om europeisk tryggleik.

Lavrov skal ha svart at Russland treng konkrete svar på krava sine, ifølgje ein talsperson for det russiske utanriksdepartementet.

Blinken skal også til Berlin, der han skal ha samtalar med britiske, franske og tyske representantar om situasjonen.

(©NPK)