utenriks

Tedros åtvarar mot å tru at faren er over fordi omikronvarianten av viruset gir eit mildare sjukdomsforløp.

– Denne pandemien er langt frå over, og med den utrulege spreiinga av omikron globalt må vi rekne med at nye variantar av viruset vil dukke opp, seier leiaren for Verdshelseorganisasjonen.

(©NPK)