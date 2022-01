«Hannibal»-skodespelar død i skiulykke

utenriks

Ulliel var involvert i ei skiulykke i Dei franske Alpane tysdag, der han kolliderte med ein annan skiløpar. Onsdag opplyser familien at skodespelaren var død av skadane han pådrog seg.

Ulliel blir beskriven som ein av største franske skodespelarane i sin generasjon. For det internasjonale publikummet var han truleg mest kjend for rolla som den unge Hannibal Lecter i filmen «Hannibal Rising» frå 2007 og for portrettet sitt av moteskaparen Yves Saint Laurent i filmen «Saint Laurent» frå 2014.

Han hadde òg ei leiande rolle i den nye Marvel-serien «Moon Knight», som kjem på Disney+ i mars.

