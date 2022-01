Markert fall på Tokyobørsen

utenriks

Hovudindeksen Nikkei 225 gjekk på det meste tilbake over 3 prosent, før han henta seg opp mot slutten av dagen. Ved stengjetid var tilbakegangen 2,53 prosent til 27.542,98 poeng.

Også den breiare Topix-indeksen var ned 2,97 prosent til 1.919,72 ved stengjetid.

Sony Group gjekk tilbake så mykje som 12 prosent etter at Microsoft kunngjorde at dei kjøper spelegiganten Activision Blizzard for over 600 milliardar kroner. Viss kjøpet går gjennom, gjer det Microsoft til det tredje største spelselskapet i verda, etter Tencent og Sony.

Marknaden vart òg trekt ned av tap for bilprodusenten Toyota. Tysdag opplyste selskapet at det ikkje ville nå dei årlege produksjonsmåla sine, som følgje av den globale mangelen på mikrobrikker.

På slutten av dagen var Toyota ned 4,97 prosent.

(©NPK)