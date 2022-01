Rapport åtvara om kollaps i det afghanske flyvåpenet utan amerikansk hjelp

utenriks

Rapporten frå spesialinspektøren for gjenoppbygging av Afghanistan (SIGAR) vart sendt til det amerikanske forsvarsdepartementet i januar 2021 – altså i god tid før president Joe Biden kunngjorde USAs fullstendige tilbaketrekking frå landet. Rapporten har vorte frigitt for offentlegheita no.

I rapporten vart det åtvara om at Afghanistans luftvåpen ikkje var rusta for å klare seg åleine viss USA trekte seg ut.

Spesielt peika rapporten på USAs manglande opplæring av afghansk støttepersonell. I klartekst betydde det at luftvåpenet ikkje var i stand til å halde ved like flya sine utan amerikanske kontraktørar.

USAs luftstøtte til dei afghanske regjeringsstyrkane hadde vore svært viktig i løpet av den 20 år lange krigen mot Taliban-opprørarar. Det at denne støtta stansa, saman med den manglande evna til det afghanske luftvåpenet til sjølv å kompensere, var ein viktig faktor til at Taliban så raskt kom til makta, ifølgje rapporten.

Hemmelegstempla rapport

Vanlegvis blir ikkje rapportar frå SIGAR hemmelegstempla, men viss det skjer, er det vanleg at klassifiseringa blir fjerna etter eit par månader. Det amerikanske forsvarsdepartementet har ikkje forklart kvifor det denne gongen tok eit heilt år for å frigjere denne rapporten.

SIGAR vart oppretta i 2008, og har hatt som oppgåve å dokumentere USAs utgifter, suksess og problem i Afghanistan. Dei har dokumentert og meldt frå om korrupsjon, afghansk og amerikansk leiarskapsvikt og svakheiter i den afghanske hæren, og gitt tilrådingar om korleis ein kunne gjere ting betre.

Sidan den amerikanskleidde invasjonen i 2001 brukte Washington nesten 1 billion dollar (nærare 8,8 billionar kroner) på det militære engasjementet sitt i Afghanistan, og over 145 milliardar dollar på gjenoppbygginga i landet.

Mange milliardar dollar gjekk til å byggje opp dei afghanske militærstyrkane.

Fatal kunngjering

Biden kunngjorde i april i fjor at dei siste 2.500–3.500 amerikanske soldatane skulle forlate Afghanistan saman med Nato 7.500 soldatar i september 2021. Det var etter ein avtale som Trump-administrasjonen hadde inngått med Taliban.

Denne kunngjeringa vart innleiinga på ein rask kollaps av dei afghanske forsvarsstyrkane.

Talibans sigerstokt gjennom landet gjekk svært fort, og fleire av områda fall utan kamp fordi store delar av dei afghanske styrkane flykta. Mange av soldatane hadde ikkje fått lønn frå den afghanske regjeringa på mange månader, og moralen var derfor låg. Afghanske krigsfly heldt fram med å målrette angrep mot Taliban-posisjonar i enkelte område i juni og juli i fjor, men det var ikkje nok til å stanse Talibans frammarsj.

Taliban tok over Kabul 15. august – rett etter at den USA-støtta presidenten Ashraf Ghani hadde flykta frå hovudstaden.

I slutten av månaden avslutta USA den kaotiske uttrekkinga si og evakueringa av titusenvis av panikkslagne afghanarar, som utan omsyn til kostnaden ville flykte frå eit nytt hardt og restriktivt talibanstyre.

Hadde vorte åtvara

Men sjølv om kollapsen tilsynelatande kom som ei stor overrasking, har amerikanarane altså i lang tid vorte åtvara av om at luftstyrkane ikkje var i stand til å fungere på eiga hand.

Mellom anna Ata Mohammed Noor, ein mektig krigsherre med tilhald nord i Afghanistan, hadde åtvara om at flystyrkane var nedslitne og at dei leid under mangelen på vedlikehald.

– Dei fleste flya står på bakken. Dei er ikkje flygedyktige, og dei fleste av dei er dessutan tomme for ammunisjon, opplyste Noor.

I den nyleg offentleggjorde SIGAR-rapporten blir det opplyst at USA brukte 8,5 milliardar dollar (rundt 74 milliardar kroner) i åra mellom 2010 og 2019 på å støtte og utvikle det afghanske luftvåpenet og spesialeininga, Special Mission Wing.

Men rapporten åtvara òg om store svakheiter i det afghanske luftvåpenet. Det vart òg åtvara mot å trekkje ut dei fleire hundre amerikanske entreprenørane som stod bak vedlikehaldet av flya.

Ifølgje rapporten skifta USA og Nato i 2019 strategi: Frå å byggje opp luftvåpenet skulle dei gå over til å hjelpe styrkane til å overleve på eiga hand.

Mislykka strategi

Men i rapporten blir det understreka at denne strategien mislykkast. Det afghanske luftvåpenet klarte ikkje sjølv å skaffe det kvalifiserte personellet som var nødvendig for å klare seg på eiga hand. Ikkje minst kom av dette mangel på opptrening av støttepersonell.

Sjølv då det afghanske luftvåpenet gjorde det bra under kamphandlingar, sleit dei med dårleg leiarskap, mangel på folk, misbruk av flykapasiteten, og sterk avhengnad av logistikkstøtte frå USA og Nato.

Kollapsen av det afghanske flyvåpenet var altså ein godt varsla katastrofe.

(©NPK)