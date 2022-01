Russisk militærøving i Ukrainas naboland i nord bekymrar

utenriks

I helga har russiske styrkar byrja å komme fram til Kviterussland for å delta i ei stor øving. Også kampfly og luftforsvarseiningar skal delta i øvinga, opplyste Russlands viseutanriksminister Aleksander Fomin tysdag. Soldatane blir henta frå basar aust i Russland, og saman med kviterussiske styrkar skal dei øve på å svare på «ytre truslar». Øvinga skal gå frå føre seg 10.–20. februar.

Det er ikkje kjent kor mange russiske soldatar som er sende til landet.

Fomin seier det er behov for å samle den militære kapasiteten i landet i vest.

– Det kan oppstå ein situasjon som gjer at dei regionale styrkane ikkje er tilstrekkelege til å sørgje for tryggleiken for Russland, og vi må vere førebudde på å styrkje han, seier Fomin, ifølgje nyheitsbyrået AP.

– Vi har vorte samde med Kviterussland om at det er nødvendig å involvere heile det militære potensialet til felles forsvar, sa han.

Øvinga vil bli halden vest i landet, nært grensa til Ukraina og Nato-medlemmene Polen og Litauen.

Kan opne for atomvåpen?

At det samtidig er foreslått endringar av grunnlova i Kviterussland som kan forståast som at det blir opna for utplassering av russiske atomvåpen på territoriet deira, gjer ikkje amerikanarane rolegare.

– Ein slike endring ville bety ei utfordring mot europeisk tryggleik, som kan krevje eit svar, sa ein høgtståande amerikansk tenestemann, som tysdag brifa journalistar under vilkår av å få vere anonym.

Tenestemannen kunne likevel ikkje slå fast at det var nokre planar eller intensjonar om å flytte russiske atomvåpen til Kviterussland.

Svekt leiar

Kviterussland har tidlegare stelt seg nøytral til striden om Ukraina, men i november kom leiaren i landet Aleksandr Lukasjenko med utsegner som anerkjenner Russlands annektering av Krimhalvøya. Amerikanske diplomatar påpeikar at Lukasjenko er svekt og meiner at Russlands president Vladimir Putin utnyttar dette.

– Lukasjenko har vorte meir og meir avhengig av ulike typar hjelp frå Russland, og vi veit at Putin ikkje gir noko gratis, sa ein amerikansk tenestemann som brifa journalistar om situasjonen tysdag, under føresetnad av å få vere anonym.

Den felles militærøvinga vart kjend før jul, men amerikanarane meiner dette ikkje er noka normal øving. Dei hevdar ho ikkje er varsla som normalt og heller ikkje har lagt til rette for internasjonale observatørar, slik internasjonale reglar tilseier.

Amerikanske diplomatar trur verken kviterussarar flest eller eliten i landet støttar at landet bidreg til eit angrep på Ukraina.

– Vi har teke opp våre bekymringar med dei, seier den anonyme tenestemannen.

Lukasjenko har forklart behovet for ei felles øving med Russland med Nato nærvær i Polen og Litauen.

Utviklinga kan tvinge Ukraina til å spreie dei militære einingane sine for å styrke nærværet i nord og redusere ho i søraust. Hovudstaden Kiev ligg berre ni mil frå grensa til Kviterussland og kan vere utsett for russiske langdistanserakettar.

Russland kan òg utplassere elektronisk utstyr som kan hindre bruk av radarar, satellittar og anna kommunikasjon frå hovudstaden, i tilfelle ein invasjon, påpeikar militæranalytikar Rob Lee ved det amerikanske Foreign Policy Research Institute, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

– Når som helst

Den russiske opptrappinga i Kviterussland skjer samtidig med at Russland har utplassert om lag 100.000 russiske soldatar til område aust for den ukrainske grensa.

– Vi er no der at Russland kan gå til angrep på Ukraina når som helst, åtvara president Joe Bidens talsperson Jen Psaki tysdag.

Russlands avviser at landet truar Ukraina, men meiner dei sjølv er utsette for truslar og krev tryggingsgarantiar frå Nato. Fleire møte mellom Russland, USA og Nato har ikkje ført til noka løysing.

Utanriksministrar og andre utsendingar reiser no i skytteltrafikk mellom europeiske hovudstader og Moskva i håp om å roe situasjonen. Fredag er det duka for eit utanriksministermøte mellom USAs Antony Blinken og Russlands Sergej Lavrov i Genève.

Amerikanske tenestemenn seier dei vil teste moglegheita for ei diplomatisk løysing. Men USA førebur seg på at det kan gå mot eit væpna angrep, ifølgje ein høgtståande amerikansk tenestemann, som uttaler seg anonymt.

USA har tidlegare åtvara Russland om at eit angrep på Ukraina vil få «massive konsekvensar».

(©NPK)