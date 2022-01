USA lovar Ukraina 200 millionar til dollar

utenriks

USAs utanriksminister Antony Blinken landa onsdag i Ukrainas hovudstad Kiev, for å halde krisemøte med leiarane i landet.

Frykta for eit russisk angrep på landet er stor, og USA vil vise støtte til ukrainske styresmakter. Onsdag formiddag stadfestar USA at den støtta mellom anna vil komme i form av 200 millionar dollar, over 1,7 milliardar kroner.

Tysdag åtvara Det kvite hus om at Russland kan angripe Ukraina «når som helst». Blinkens besøk i Ukraina vart kunngjort på kort varsel tidlegare på dagen.

Moskva har fleire gonger nekta for at dei planlegg å invadere Ukraina.

(©NPK)