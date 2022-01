USA lovar Ukraina 200 millionar til dollar i tryggingsstøtte

utenriks

Frykta for eit russisk angrep på landet er stor, og USA vil vise støtte til ukrainske styresmakter. Onsdag formiddag stadfestar USA at den støtta mellom anna vil komme i form av 200 millionar dollar, over 1,7 milliardar kroner.

Ein tenesteperson i USAs utanriksdepartement opplyser at støtta vart godkjend seint i desember, og er meint som støtte til Ukrainas forsvarsevne og tryggleik.

Hastemøte i Kiev

Utanriksminister Blinken landa på Boryspil internasjonale lufthamn utanfor Kiev onsdag morgon. Under det ein dag lange besøket skal han møte den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj og andre høgtståande tenestemenn.

Tysdag åtvara Det kvite hus om at Russland kan angripe Ukraina «når som helst». Blinken åtvara onsdag om at president Vladimir Putin kan komme til å sende fleire russiske soldatar til grenseområda mot Ukraina.

– Vi veit at dei har planar klare for å auke nærværet ytterlegare på veldig kort varsel. Det gir president Putin moglegheita til å, på veldig kort tid, gjennomføre ytterlegare aggressive handlingar mot Ukraina, sa Blinken då han møtte pressa ved USAs ambassade i Kiev.

Moskva har fleire gonger nekta for at dei planlegg å invadere Ukraina.

Samtalar

Etter besøket i Kiev reiser Blinken direkte vidare til Berlin for samtalar med tyske, franske og britiske utsendingar. Etter planen skal han møte Russlands utanriksminister Sergej Lavrov i Genève fredag.

Blinken og Lavrov snakka saman på telefon før det planlagde møtet. Der skal Lavrov ha bede Blinken om å ikkje «gjenta spekulasjonane om den påståtte kommande russiske aggresjonen».

Talsperson Ned Price frå USAs utanriksdepartement seier at Blinken «understreka viktigheita av å halde oppe diplomatiet for å redusere konfliktnivået».

Ulike interesser

Ein amerikansk tenesteperson seier til nyheitsbyrået AFP at det er uvisst om Russland faktisk er interessert i ei diplomatisk løysing.

– Det er for tidleg å seie om dei er interesserte i å forhandle, eller om dei vil bruke samtalane som eit påskot for å hevde at det ikkje var grunnlag for ei løysing som varetek Moskvas interesser.

Utanriksminister Blinken oppmoda onsdag president Putin til å velje ein «fredeleg veg».

– Eg håpar sterkt at vi kan halde konflikten på eit diplomatisk og fredeleg nivå, men til sjuande og sist er det opp til president Putin, sa Blinken, to dagar før møtet med den russiske motparten sin.

Ukraina har vore i væpna konflikt med prorussiske opprørarar aust i landet sidan 2014, då Russland annekterte Krimhalvøya.

