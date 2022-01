Ukrainas president takkar USA for hjelp gjennom «vanskelege tider»

utenriks

– Eg vil gjerne takke deg personleg, og president Biden og USAs regjering, for støtta, for militær assistanse til Ukraina og for å auke denne støtta, sa Zelensky til USAs utanriksminister Antony Blinken under eit møte onsdag.

Tidlegare onsdag opplyste ein tenesteperson i USAs utanriksdepartement at dei vil gi landet 200 millionar til dollar i støtta til Ukrainas forsvarsevne og tryggleik.

Før Russlands militære oppbygning på grensa mot Ukraina starta i fjor, hadde USA under president Joe Biden levert 450 millionar dollar i militær hjelp til landet.

Zelensky seier at Ukraina har sett av så mykje pengar som mogleg dei siste åra til å byggje opp forsvaret sitt.

– Men vi forstår at for å ta store steg mot modernisering på kort tid, så treng vi hjelp. Spesielt i desse vanskelege tidene, seier Zelensky.

(©NPK)