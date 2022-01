Austerrike vedtek vaksineplikt

utenriks

Dei som nektar å vaksinere seg, må betale høge bøter dersom det ikkje finst medisinske grunnar, eller om ein har hatt covid-19 dei siste seks månadene, ifølgje den nye lova.

Det var dei to regjeringspartia, høgrepartiet ÖVP og Dei grøne, som fremja forslaget om vaksineplikt, som no har fått den nødvendige støtta frå resten av partia i underhuset i nasjonalforsamlinga. Det er venta at også overhuset vil godkjenne lova, som dermed truleg kan tre i kraft 1. februar.

Det høgrepopulistiske Fridomspartiet har på si side retta skarp kritikk mot vaksineplikta.

Førebur hausten

Bakgrunnen for det strenge tiltaket er mellom anna at Austerrike har ein lågare andel vaksinerte enn mange andre europeiske land. Ved å påleggje alle å vaksinere seg håpar regjeringa å unngå fleire nedstengingar.

– Alle ekspertar meiner vi treng ein høg immunitet i befolkninga til hausten òg, seier helseminister Wolgang Mückstein.

Like før behandlinga i parlamentet la regjeringa også fram ein pakke med «gulrøter», som dei håpar skal gjere smaken av vaksinepåbodet litt mindre beisk. 10 milliardar kroner skal brukast på ulike lokkemiddel, mellom anna eit lotteri der ein kan vinne gåvekort til butikkar og restaurantar.

6.000 kroner i bot

Den strenge vaksinekampanjen har fleire steg. Styresmaktene vil i første rekkje sende informasjon til alle husstandar om dei nye reglane.

Når lovverket trer i kraft, kan politiet sjekke folks vaksinestatus gjennom rutinekontrollar. Dei som ikkje har bevis for at dei er vaksinerte, kan få opptil 600 euro (6.000 kroner) i bot.

Dersom styresmaktene framleis meiner vaksinedekninga ikkje er god nok, vil alle som ikkje har vaksinert seg, få ei påminning. Deretter kan dei få ei innkalling til ein vaksinetime, og viss dei ikkje møter, kan dei få nye bøter. Ein person kan bøteleggjast opptil fire gonger i løpet av eit år for brot på lova. Det er ikkje opna for at dei som framleis nektar å rette seg etter pålegget, kan fengslast.

Omdiskutert

Ein eigen kommisjon som er sett saman av ekspertar på helse og juss, skal rapportere til regjeringa kvar tredje månad om vaksinasjonsprosessen.

Vaksinepåbod er svært omdiskutert. I Noreg meiner både helsestyresmaktene og regjeringa at frivillig vaksinasjon gir betre resultat.

Men i fleire europeiske land er det innført påbod for bestemde alders- eller yrkesgrupper. Også i Tyskland er det diskusjonar om eit påbod.

(©NPK)