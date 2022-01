Huitfeldt på virtuell tur med Tryggingsrådet

utenriks

Før møtet onsdag fekk alle medlemmene på seg digitale briller og høyretelefonar til eit digitalt feltbesøk. Formålet var å sjå korleis sivilbefolkninga i Colombia har det, og korleis kvardagen deira er prega etter mange år med konflikt.

Det er første gong Tryggingsrådet gjennomfører eit slikt virtuelt besøk – og det var Noreg, som for tida har presidentskapet, som leidde an.

– Gav konkret innblikk

– Med virtuell røyndom kan ein sitje i New York, Oslo eller kvar som helst i verda og sjå kva FN jobbar med. I denne filmen får ein også eit konkret innblikk i fredsprosessen i Colombia og korleis han ser ut for menneska som bur der, seier FN-ambassadør Mona Juul til NTB.

Tryggingsrådet fekk mellom anna møte Luz Marina Giraldo, ein politisk aktivist som er aktiv i fredsprosessen i Colombia. Ho er også enke etter ein soldat i geriljagruppa Farc, som vart drepen i 2019.

– Vil gi sivile ei stemme

Det er første gong ein kvinneleg tidlegare geriljasoldat frå Farc har brifa Tryggingsrådet.

– Gjennom Noregs presidentskap i Tryggingsrådet har det vore viktig for oss å gi ei stemme til det sivile samfunnet. Det vi ser her, er eit døme på ei kvinne som har gått frå å vere tidlegare geriljasoldat til ein politisk aktivist som no tek aktivt del i fredsprosessen. Ein har gått frå kamp og vald til bruk av sivile og politiske verkemiddel. Det er nettopp dette fredsprosessar handlar om, seier utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Bad om støtte til fredsprosessen

Giraldo la vekt på korleis ho og ektemannen hadde slutta seg til fredsprosessen med håp om ei betre framtid. Ho bad også det internasjonale samfunnet om å halde fram med å støtte fredsprosessen i Colombia.

– Vi håpar at dette kan bidra til at Tryggingsrådet får ei breiare forståing av situasjonen på bakken, også i det framtidige arbeidet i Tryggingsrådet, seier Juul.

(©NPK)