Kvinne dømd til døden i Pakistan for å ha fornærma Muhammed

utenriks

Aneeqa Atteq vart arrestert i mai 2020 etter at ein mann varsla politiet om at ho hadde sendt han karikaturteikningar av profeten Muhammed på meldingsappen WhatsApp.

Pakistans blasfemilover opnar for dødsstraff for folk som blir dømde for religiøse fornærmingar. Ingen dødsstraffer for blasfemi skal likevel så langt ha vorte fullbyrda.

Atteq vart òg dømd til ei fengselsstraff på ti år.

Menneskerettsgrupper meiner blasfemilovene ofte blir brukte for å undertrykkje Pakistans religiøse minoritetar og i personlege konfliktar. Tidlegare dødsdommar for blasfemi har utløyst protestar i landet.

