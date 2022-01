Mann sumde i 24 timar etter tsunamien på Tonga

utenriks

Historia er ei av dei første skildringane som har komme frå Tonga etter det enorme vulkanutbrotet for fem dagar sidan. Ho går no sin sigersgang i sosiale medium, skriv The Guardian.

Den uføre pensjonerte snikkaren Lisala Folau fortel til Tongas radiokanal Broadcom FM at han sumde og flaut frå si eiga øy Atala via to folketomme øyar før han kom i land på hovudøya Tongatapu, 13 kilometer unna.

Folau berga seg opp i eit tre då tsunamien ramma området. Men då ei endå større bølgje kom, vart han og ei niese skylde til sjøs. Han klamra seg til ei trestamme og flaut mot ei anna øy i mørket.

Han tenkte at om han berre kunne klamre seg til trestammen, ville han bli funnen sjølv om han døydde.

Då det ikkje var hjelp å finne på øya han først kom til, tok han seg vidare til ei ny øy etter åtte timar i vatnet. Men heller ikkje der var det nokon, og han heldt fram til hovudøya der han vart funnen.

The Guardian har ikkje klart å finne ut kva som skjedde med niesa, men førebels er det berre meldt offisielt om tre døde etter tsunamien.

Torsdag kom dei første australske og newzealandske flya med naudhjelp fram til Tonga etter at eit tjukt vulkansk oskelag på rullebanen på flyplassen vart feia bort for hand.

Det meste av kommunikasjonen med Tonga har vore broten sidan det kraftige vulkanutbrotet, som kunne høyrast heilt til Alaska og som utløyste ein tsunami som kryssa Stillehavet.

(©NPK)