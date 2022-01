Medium: CIA trur «Havanna-syndrom» kan ha naturlege årsaker

utenriks

Funna blir omtalte av The New York Times og fleire andre amerikanske medium.

Det var på Cuba i 2016 at det først kom meldingar om alvorleg hovudverk, kvalme og mogleg hjerneskade blant amerikanske diplomatar. Seinare vart liknande symptom oppdaga på amerikanske ambassadar andre stader i verda.

Fleire av dei ramma fortalde òg om høgfrekvente lydar. Dette utløyste mistankar om angrep med hemmelege våpen utført av ei framand makt.

No skal CIA ha konkludert med at mange av sjukdomstilfella kan komme av stress eller udiagnostiserte helseproblem. Framleis går undersøkingar føre seg av rundt 20 tilfelle der inga god forklaring så langt er funnen.

CIA-rapporten har utløyst misnøye blant noverande og tidlegare diplomatar som i fleire år har slite med kroniske symptom. Ei gruppe offer seier i ei fråsegn at CIAs funn ikkje må bli siste ord i saka.

Sjefen i etterretningsorganisasjonen William J. Burns understrekar at undersøkingane framleis går føre seg. The New York Times skriv at nokre amerikanske tenestemenn – mellom anna i Pentagon – meiner det finst bevis som peikar i retning av russisk etterretning.

Russiske styresmakter har avvist at dei har noko med sjukdomstilfella å gjere.

