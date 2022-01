utenriks

Ifølgje rapporten, som vart bestilt av den katolske kyrkja i München, lét den dåverande erkebiskopen vere å gripe inn i fire tilfelle der prestar og andre i kyrkja vart skulda for overgrep.

Ifølgje ein talsmann gir den no 94 år gamle tidlegare paven uttrykk for «sjokk og skam over overgrepa som vart utførte mot mindreårige» i kyrkja, og han lovar å lese rapporten nøye.

