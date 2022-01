Sentralbanken i Russland vil ha forbod mot kryptovaluta

utenriks

Banken forslår ei rekkje tiltak for å stanse handel med kryptovaluta og all annan aktivitet som er knytt til slik valuta, skriv Financial Times.

Forutan eit forbod mot å skrive ut og handle med kryptovaluta, bør russiske bankar ha forbod mot å investere i slik valuta. Det bør òg bli forbode å veksle frå russisk valuta til kryptovaluta, og betaling av varer og tenester med slik valuta bør kunne straffast, meiner sentralbanken.

– Den raske veksten i marknadsverdien til kryptovalutaen blir avgjord gjennom spekulasjon og framhaldande vekst, noko som skaper bobler, åtvarar sentralbanken i ein 36 sider lang rapport.

– Kryptovalutaer har eigenskapar som liknar finansielle pyramidespel, sidan verdiutviklinga først og fremst blir avgjord ut frå etterspurnaden frå nye investorar, heiter det vidare.

Berre i USA og Kasakhstan blir det no vunne ut meir kryptovaluta enn i Russland, men sentralbanken meiner landet bør gjere som Kina, som har trappa opp kampen mot utvinning av slik valuta.

