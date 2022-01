Skuldingar om utpressing i konservativ britisk maktkamp

utenriks

William Wragg, som sit i Parlamentet for Johnsons Tory-parti, hevdar regjeringsmedlemmer og andre har oppmoda til å bruke media til å spreie svertande historier om partifellar som blir mistenkte for å vende seg mot Johnson. Han hevda òg at folkevalde har vorte fortalt at dei kan miste valkampstøtte.

Wragg oppmodar partifellar som opplever slik utpressing om å gå til politiet.

Skuldingane vart sette fram under eit komitémøte i Parlamentet.

Johnson sjølv avfeiar påstandane og seier han ikkje har sett nokon bevis på slik framferd. Men han la til at han vil undersøkje saka.

Wragg og ei handfull andre konservative parlamentarikarar har gått ope ut og kravd Johnsons avgang etter skuldingar om omfattande brot på smittevernreglane under festar for regjeringstilsette.

