To arresterte i Storbritannia etter gisseldrama i synagoge i Texas

utenriks

Dei to arrestasjonane skjedde i byane Birmingham og Manchester torsdag morgon.

Søndag vart to tenåringar arresterte i Manchester i tilknyting til saka, men dei vart lauslatne utan noka sikting.

Gisseltakinga skjedde i den amerikanske byen Colleyville laurdag. Gjerningsmannen, britiske Malik Faisal Akram, vart skoten og drepen, medan dei fire gislane slapp fysisk uskadde frå hendinga.

Akram sjølv budde i Blackburn. Han skal ha vorte etterforska av tryggingspolitiet MI5 i 2020, men etterforskinga vart lagd bort då dei ikkje fann bevis for at 44-åringen utgjorde nokon trussel.

Akram skal ha kravd at ei pakistansk kvinne ved namn Aafia Siddqui blir lauslaten frå amerikansk fengsel. Ho har vore mistenkt for koplingar til al-Qaida og sit fengsla for å ha angripe amerikanske soldatar i ein leir i Afghanistan, der ho sat fanga.

