Biden antyda at eit «lite» russisk angrep kan føre til ein mindre respons frå Vesten.

– Det er ein ting om det er eit lite streiftog, og så endar vi opp med ein krangel om kva vi skal gjere eller ikkje gjere, og så vidare, sa Biden.

Zelenskyj svarte i ei Twitter-melding:

– Vi vil gjerne minne stormaktene om at det ikkje finst mindre streiftog og små nasjonar, på same måten som det ikkje finst mindre døde og såra eller litt sorg over tapet av dine næraste, skriv den ukrainske presidenten.

