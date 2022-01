utenriks

Møtet er venta å vare i om lag to timar. I forkant har Blinken gjort det klart at partane neppe blir samde i denne omgangen.

– Det er vanskelege saker vi står overfor, og dei vil ikkje bli løyste raskt. Eg ventar ikkje at vi vil løyse dei i Genève, sa den amerikanske utanriksministeren torsdag.

Russlands troppeflyttingar mot grensa til Ukraina har utløyst ukrainsk og vestleg frykt for at russarane vil invadere nabolandet. Regjeringa i Russland avviser at dei har slike planar.

