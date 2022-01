Dommedagsklokka viser framleis 100 sekund før midnatt

utenriks

Det at klokka ikkje har flytta seg nærmare midnatt, betyr ikkje at truslane verda står overfor har stabilisert seg, meiner organisasjonen Bulletin of the Atomic Scientist.

– Tvert imot viser klokka framleis at vi er det næraste vi nokon gong har vore ein sivilisasjonsutslettende apokalypse, seier dei i ei fråsegn.

Tidspunktet på klokka er fastsett av styret i organisasjonen, med støtte frå sponsorstyret, som inkluderer elleve nobelprisvinnarar.

Klimaendringar, ein overhengande fare for krig til dømes mellom Russland og Ukraina, og aukande spreiing av desinformasjon blir oppgitt blant grunnane til at visarane står så nær midnatt.

Då dommedagsklokka vart oppretta i 1947, var det trusselen for atomvåpen som dominerte. Sidan 2007 er òg klimaendringar tekne med i vurderinga.

