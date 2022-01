utenriks

Væpna menn frå ekstremistgruppa IS tok seg inn i ein militærbase i fjellområda nord for Bagdad, ifølgje irakiske tryggingskjelder.

Omstenda rundt angrepet er ukjent, men to tenestepersonar opplyser til nyheitsbyrået AP at IS-angriparane skaut soldatane medan dei sov.

Irakiske styresmakter erklærte siger mot IS i desember 2017, tre år etter at gruppa tok kontrollen over store delar av Nord-Irak. Likevel skjer det framleis jamleg IS-angrep i større og mindre skala rundt om i landet.

