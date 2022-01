Kina opprørt over fransk folkemorderklæring

utenriks

Erklæringa stiller seg dermed i rekkja av mange liknande i andre vestlege land. Dette skjer berre veker før vinter-OL i Beijing. Kina reagerer sterkt på den franske erklæringa og avviser skuldingane.

– Resolusjonen frå den franske nasjonalforsamlinga rundt Xinjang ignorerer fakta og juridisk kunnskap, og ho blandar seg grovt inn i Kinas interne saker, seier Zhao Lijian, talsmann for det kinesiske utanriksdepartementet.

Kina har hausta sterk internasjonal kritikk for behandlinga av dei muslimske uigurane i Xinjiang-provinsen og har ifølgje menneskerettsorganisasjonar sett over 1 million av dei i interneringsleirar, som av fleire land har vorte omtalte som konsentrasjonsleirar. Det blir hevda at uigurane blir utsette for tvangsarbeid, tvungen sterilisering, tortur og indoktrinering. USA kallar det, til liks med Frankrike, eit folkemord.

Kina har ikkje avvist eksistensen av leirane, men hevdar at det berre er snakk om eit tilbod om omskolering for å hindre at uigurane blir rekrutterte til islamsk ekstremisme.

