Lavrov: – Skal få skriftleg svar frå USA

Møtet i Genève vart fredag avslutta om lag ein halvtime tidlegare enn venta.

– Vi enda med ein avtale om at vi vil få skriftlege svar på alle forslaga våre neste veke, sa Lavrov etterpå.

Han uttrykte òg håp om at «kjenslene vil spakne» no i etterkant av samtalane.

I forkant av møtet var begge partar tilsynelatande opptekne av å seinke forventningane. Lavrov sa han ikkje ventar noko gjennombrot i denne omgangen.

Blinken kom med liknande utsegner dagen før.

– Det er vanskelege saker vi står overfor, og dei vil ikkje bli løyste raskt. Eg ventar ikkje at vi vil løyse dei i Genève, sa den amerikanske utanriksministeren.

Russlands troppeflyttingar mot grensa til Ukraina har utløyst ukrainsk og vestleg frykt for at russarane vil invadere nabolandet. Regjeringa i Russland avviser at dei har slike planar.

Blinken åtvarar om ein «foreint, rask og kraftfull» respons viss Russland likevel invaderer. USA og europeiske land har tidlegare varsla nye økonomiske sanksjonar mot Russland viss russiske soldatar rykkjer inn i Ukraina.

