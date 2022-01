Norsk lasteskip sokk utanfor Skåne

utenriks

Skipet gjekk ned klokka 1.30 natt til fredag, opplyser vakthavande offiser Allan Mortensen ved Forsvarets Operationscenter i Danmark til Ritzau.

Fem nordmenn vart torsdag henta opp frå skipet i helikopter og flogne til Sverige, har det danske forsvaret opplyst på Twitter.

– Helikopteret til sjøfartsverket er der og hentar opp personar. Det er midt i sundet, sa Fredrik Strömbäck, talsperson for Sjöfartsverket, til Sydsvenskan torsdag.

Til NTB opplyste han at det er snakk om FS Bjugnfjord, eit 65 meter langt lastefartøy.

Vakthavande offiser ved Forsvarets Operationscenter i Danmark, Allan Mortensen, opplyste at eit dansk og to svenske helikopter er sette inn, og fregatten Niels Juel er også på veg.

Ingen alvorlege skadar

Alarmen gjekk like før klokka 20, og fartøyet hadde fem om bord. Innan klokka 22.30 var dei alle redda av skipet, ifølgje Strömbäck.

– Dette har skjedd i dansk farvatn, men vi deltek med helikopter og har eit anna på stand by. Fem personar er vinsja opp, sa Daniel Ståleby, assisterande redningsleiar ved den svenske sjø- og flyredningssentralen til Aftonbladet.

To vart heiste opp frå fartøyet og tre frå ein livbåt, ifølgje Ståleby.

Ifølgje Emma Nykvist som er assisterande redningsleiar, har ingen fått alvorlege skadar.

– Etter det vi veit, har dei det bra, og er etter forholda i god behald, sa ho til Sydsvenskan.

Dårleg vêr

Strömbäck sa torsdag at det var nordavind på rundt 12 meter i sekundet i området.

– Det er så klart tøffe forhold, men mannskapa er trena for det, sa han.

Til Ritzau sa Mortensen frå Forsvarets Operationscenter at det torsdag kveld ikkje har vore mogleg å få mannskapet frå skipet i tale for å få klårleik i kva som skjedde. Det vil truleg skje fredag, ifølgje han.

Årsaka til at skipet fekk slagside, synest å vere at lasta har velta eller flytta på seg.

– Det har vore veldig dårleg vêr, med kraftig vind og bølgjer, noko som har forårsaka last-forskyvinga, sa Nykvist til Sydsvenskan.

Undersøkingar fredag

Den danske fregatten heldt, saman med eit skip frå den svenske kystvakta, auge med skipet gjennom natta for å sjå om det skulle leke ut noko, og for å passe på at ikkje andre seglar borti skipet.

Mortensen seier fredag morgon at alle skip blir rådde til å halde seg unna området, for å unngå at dei seglar borti vraket. Han sa tidlegare at det var betydeleg risiko for at skipet sokk, og at det derfor ikkje vart prøvd å slepe det.

Miljøskipet Mette Miljø er på veg frå Frederikshavn og er venta å komme når det lysnar fredag. Skipet er lasta med forureina jord, og var på veg frå København til Randers.