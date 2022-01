Storjury skal etterforske Trumps innblanding i Georgia-valet

utenriks

Ein slik storjury har jurisdiksjon til å stemne vitne.

Det er statsadvokat Fani Willis som undersøkjer Trumps forsøk på å påverke valet.

I brevet der ho ber om at det blir sett ein storjury, heiter det mellom anna at kontoret hennar har «fått informasjon som indikerer at det er sannsynleg at Georgias valghandtering, inkludert delstatens val på president i USA, var utsett for mogleg kriminell påverknad».

Ifølgje Willis er det fleire vitne som ikkje vil samarbeide med etterforskinga med mindre dei blir stemna, blant dei administrasjonsminister Brad Raffensperger, den fremste valfunksjonæren i delstaten.

Etterforskinga til Willis dreier seg mellom anna om ein mykje omtalt telefonsamtale mellom Trump og Raffensperger.

I eit opptak av samtalen kan ein høyre Trump be Raffensperger om å «finne» fleire stemmer for å vippe valresultatet i delstaten i hans favør.

Spesielle storjuryar, som sjeldan blir brukte i Georgia, kan bidra i etterforskinga av kompliserte saker. Dei har ikkje moglegheit til å ta ut tiltale, men kan komme med tilrådingar om strafferettslege steg.

(©NPK)