Tyske styresmakter: Vil stille klare krav til Taliban

utenriks

Tyskland er eitt av landa som vil sende representantar til forhandlingane med Taliban som skal skje i Noreg frå søndag.

Ein tenesteperson i det tyske utanriksdepartementet opplyser til NTB at Tyskland har halde samtalar med Taliban i mange år, og at forhandlingane i Noreg ikkje markerer noko linjeskifte.

– I våre samtaler med Taliban har vi gitt klart uttrykk for kva vi forventar at dei vil innfri. Det inkluderer, mellom anna, behovet for ei meir inkluderande regjering som respekterer grunnleggjande rettar, særleg kvinners rettar, seier tenestepersonen.

Det blir i tillegg vist til at Taliban må forplikte seg til at Afghanistan ikkje skal bli brukt som ein base for internasjonale terroristar og at alle som vil, må få lov til å forlate landet.

– Vi koordinerer oss tett med dei internasjonale partnarane våre om desse vilkåra, blir det understreka.

