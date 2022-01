Ukraina melder om russisk forsvarsmateriell på ukrainsk territorium

utenriks

Mellom anna har russiske styrkar sett inn fleire stridsvogner og artilleri, ifølgje ukrainsk etterretning. Det blir likevel ikkje oppgitt nokon konkrete stader.

Samtidig blir det hevda at Russland aktivt rekrutterer leigesoldatar.

Situasjonen mellom Russland og Ukraina blir stadig meir spent. USA og Nato meiner Russland trappar opp i så stor grad langs grensa mot Ukraina fordi dei ønskjer å invadere, noko Russland avviser.

Russland ber Vesten om ei rekkje garantiar for å avvæpne situasjonen, mellom anna at Ukraina ikkje får bli medlem av Nato, og dessutan at Nato-styrkane held seg unna dei austlege områda.

USAs utanriksminister Antony Blinken møter fredag den russiske motparten sin, Sergej Lavrov i Genève, for å diskutere den spente situasjonen.

