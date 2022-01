«Super-Mario» Draghi seglar opp som favoritt i presidentvalet i Italia

utenriks

Men Draghi er langt frå sikra posisjonen når parlamentet måndag byrjar å stemme over kven som skal bli den nye presidenten i landet.

Draghi blir rekna som favoritt etter at tidlegare statsminister Silvio Berlusconi trekte seg i helga, men landet manglar framleis ein klar kandidat til vervet.

Draghi møter dessutan sterk motstand frå partiet til Berlusconi, Forza Italia, og Matteo Salvini frå det innvandringsfiendtlege partiet Lega, som ber Draghi bli der han er.

– Det vil vere farleg for Italia i ei vanskeleg økonomisk tid å byggje opp ei ny regjering frå botnen av. Landet vil stoppe opp i fleire dagar, sa Salvini til pressa søndag.

Hemmeleg avrøysting

Leiaren for sentrum-venstre-partiet Partito Democratico gav på si side Draghi gode skotsmål og sa at han har vore ein «ekstraordinær» ressurs for Italia, og insisterte samtidig på at samtalane med statsministeren kjem til å halde fram:

– Kandidaturet til Draghi ligg på bordet, sa han til TV-kanalen Rai.

Den italienske presidentskapen er i hovudsak seremoniell, men statsoverhovudet har stor makt under politiske kriser og kan mellom anna oppløyse parlamentet, velje ny statsminister og nekte å gi regjeringsmandat til ustabile koalisjonar.

Presidenten blir vald av parlamentet i ei hemmeleg avrøysting som strekkjer seg over fleire dagar, og som involverer meir enn 1.000 parlamentsmedlemmer, senatorar og regionale representantar.

Fryktar kaos

Draghi har vore statsminister i Italia sidan 13. februar i fjor, då han vart beden om å danne ein tverrpolitisk koalisjon etter at regjeringsforhandlingane i landet braut saman.

Han har tidlegare vore sjef i den italienske sentralbanken og spelte ei sentral rolle i å redusere den offentlege gjelda og det årlege budsjettunderskotet i landet, noko som gav han kallenamnet «Super Mario». Draghi har òg vore leiar for Den europeiske sentralbanken (ESB).

Mange reknar Draghi som den best kvalifiserte kandidaten til presidentvervet, men fleire fryktar òg at avgangen hans som statsminister vil føre til kaos.

Dei ulike partia i Draghis koalisjonsregjering er allereie i gang med å posisjonere seg før parlamentsvalet neste år, og uroa det medfører, kan potensielt setje EU-midlar i fare.

– Dette er eit viktig og veldig komplisert val fordi partia er så svake og fragmenterte, seier Giovanni Orsina ved Luiss School of Government i Roma til AFP.

EU-reformer

Det italienske valsystemet er notorisk ustabilt, og landet har hatt ei rekkje ulike regjeringar sidan andre verdskrigen. I løpet av den sju år lange presidentperioden til Sergio Mattarella, har det vore ikkje mindre enn fem ulike regjeringar i Italia.

Draghis regjering, som består av nesten heile partifloraen i Italia, har likevel vore oppsiktsvekkjande stabil. Økonomien i landet er no i ferd med å vekse igjen etter ein lang periode med tilbakegang som følgje av koronapandemien.

Draghi har sett i gang ei rekkje reformer i Italia for å få tilgang til EUs økonomiske hjelpepakke, og mange internasjonale investorar fryktar at det gjeldstyngde landet skal gå bort frå reformplanane dersom Draghi forlèt statsministerkontoret.

Andre meiner Draghi vil gjere betre nytte for seg som president, sidan han då kan sikre politisk stabilitet i landet og dessutan sørgje for gode relasjonar til Brussel – særleg dersom ytre-høgre-fløya stikk av med sigeren i det neste parlamentsvalet.

74-åringen har sjølv hinta om at han er interessert i stillinga, men har sidan late vere å kommentere saka.

Koronasjuk

Den første avrøystingsrunden i presidentvalet går av stabelen i det italienske underhuset måndag ettermiddag. Resultata er venta same kveld, sjølv om krava til avstand mellom representantane forseinkar prosessen.

Ekspertane trur likevel ikkje det vil avteikne seg nokon reelle resultat før torsdag. Då blir terskelen heva for å vinne frå to tredels fleirtal til eit absolutt fleirtal blant parlamentsmedlemmene.

Uansett kjem ikkje den neste presidenten i landet til å heite Silvio Berlusconi. Sjølv hevda den styrtrike eksstatsministeren at han trekte seg til beste for nasjonen, men media spekulerer på om årsaka snarare kan vere bekymringar knytt til skrantande helse.

Berlusconi har vore inn og ut av sjukehus sidan september 2020, då han vart smitta av koronaviruset, og han vart igjen lagt inn på sjukehuset i Milano søndag – etter det som blir sagt, for ein rutinesjekk.

Berlusconi er òg involvert i fleire rettsprosessar knytt til dei illgjetne «bunga bunga»-sexfestane.

