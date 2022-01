utenriks

– Eg har gjort det klart overfor den russiske ambassadøren i Irland at dette ikkje er velkomme. Dette er ikkje tida for å auke den militære aktiviteten og spenninga, med tanke på det som skjer i og rundt Ukraina akkurat no, seier utanriksminister Simon Coveney.

Øvingane skal finne stad sørvest for Irland og kjem samtidig med at Nato sender ekstra styrkar til Aust-Europa. Området der russarane skal øve, er utanfor Irlands territorialfarvatn, men innanfor den økonomiske sona.

(©NPK)