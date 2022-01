Kreml meiner Nato aukar spenninga i Ukraina

utenriks

Det er Kremls talsperson Dmitrij Peskov som seier USA og Nato aukar spenninga gjennom "informasjonshysteri" og konkrete handlingar. Uttalen kjem etter at Nato fredag uttalte at dei aukar nærværet sitt i Aust-Europa.

Han legg til at Russland meiner risikoen for ein ukrainsk offensiv i utbrytarregionane Donetsk og Luhansk lengst aust i landet er svært høg.

Fleire Nato-land har varsla at dei sender ekstra personell og utstyr til Baltikum, Romania og Bulgaria. Bakgrunnen er den spente situasjonen i samband med at Russland har bygd opp store styrkar nær dei ukrainske grensene, noko som gjer at Ukraina og Nato fryktar ein invasjon.

