Støre: Ikkje usannsynleg at Russland angrip Ukraina

Overfor VG svarer han på spørsmålet om faren for eit militært angrep har auka eller minka dei siste dagane.

– Den er slik han har vore. Den er mogleg og ikkje usannsynleg. Og eg trur at det er slik den russiske leiarskapen vil ha det: uavklart. Og det er slik den russiske leiarskapen vil late etter seg inntrykk av som eit viktig pressmiddel for Russland. Då må dei opne demokratia tenkje klokt og klart og ikkje la seg provosere unødvendig, men heller ikkje vere naiv, seier Støre (Ap).

Statsministeren seier Noreg ikkje har nokon planar om å sende styrkar til Nato-landa aust i Europa. Han viser til at Noreg allereie bidreg til Nato-styrken i Litauen.

I New York

– I tillegg har vi ein lang kyst og er Natos auge og øyre i nord. Det skal vi framleis gjere grundig, og har ingen planar ut over det, seier Støre.

Han vil heller ikkje spekulere i eventuelle nye oppdrag for fregatten Fridtjof Nansen, som deltek i ein Nato-ledet øvesle i Middelhavet.

Støre i er I New York for å leie to møte i FNs tryggingsråd, der Noreg har presidentskapet ut månaden. Møta handlar om Afghanistan og vern av sivile i krig.

Uklart om konflikten kjem opp i Tryggingsrådet

Ukraina er ei av dei største internasjonale krisene akkurat no, men den saka ligg førebels ikkje på Tryggingsrådets bord. Russland er ei av vetomaktene i rådet.

– Det er uklart om konflikten kjem opp i Tryggingsrådet, seier Støre til NTB.

Støre påpeikar at eventuell bruk av militærmakt ville vere eit brot på FN-pakta, men at slike saker gjerne blir blokkerte av vetomaktene.

– Saka høyrer heime i Tryggingsrådet, men løysinga på konflikten må finnast ein annan stad, konstaterer han.

Han seier trykket må liggje på dialog mellom Russland, USA, Nato og Ukraina.

