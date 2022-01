Vulkanutbrotet på Tonga fleire hundre gonger kraftigare enn Hiroshima-bomba

utenriks

Eitt megatonn er ein million tonn. Det er fleire hundre gonger kraftigare enn atombomba USA sleppte over Hiroshima i Japan i august 1945. Der vart sprengkrafta rekna til rundt 15.000 tonn.

Utbrotet i Hunga Tonga-Hunga Ha'apai-vulkanen kasta oske og gjørme opptil 40 kilometer opp i atmosfæren og forårsaka i tillegg ein større tsunami.

Sjølve øya vulkanen låg på, rundt 65 kilometer nord for Tongas hovudstad Nuku'alofa, vart heilt utsletta av eksplosjonen. Den giftige oskeskya som spreidde seg over mesteparten av øyriket forgifta drikkevatn, øydela avlingar og la to landsbyar i ruinar. Minst tre menneske i Tonga mista livet, og endå to til omkom i Peru då tsunamien skylde innover strendene i landet. I tillegg forårsaka tsunamien ein miljøkatastrofe då bølgjene ramma ein oljetankar nær Lima, noko som førte til eit stort oljesøl.

I Tonga er det fulle skadeomfanget framleis uklart sidan eksplosjonen ramma kommunikasjonen med nokre av dei fjernare øyane. Den lokale journalisten Mary Lyn Fonua fortel at oskestøvet har dekt til det aller meste og kan påverke helsa til folk.

– Trykkbølgja frå eksplosjonen skapte kaos i hjernane våre, og vi er først no på veg tilbake til normalen. Oska kjem til overalt, han irriterer auga, du får sår i munnvika, alle har svarte fingernegler. Vi treng ei skikkeleg tropisk syndflod for å vaske bort alt.

Australia, Japan og New Zealand leverer nødhjelp til øyane, blant anna vatn. Ei av utfordringane er å overhalde strenge smittevernreglar, sidan Tonga framleis er nærast koronafritt.

(©NPK)