Ulykka skjedde laurdag morgon i ein forstad, ifølgje Seven News.

Bilen fortsette for eiga maskin i fleire hundre meter etter eksplosjonen før den trefte eit parkert køyretøy. Den 43 år gamle mannen som sat i bilen, vart funnen død.

Politiet veit førebels lite om bakgrunnen for hendinga. 43-åringen blir ikkje rekna som offer for eit brotsverk. Han besøkte heimen til ekskjærasten kort tid i førevegen, og skal vere far og tidlegare soldat.

