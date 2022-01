Iran får stemmeretten tilbake i FN

utenriks

Til saman har Iran betalt litt over 160 millionar kroner til FNs hovudkontor i New York. Det utgjer ein del av summen landet skuldar i ubetalte medlemskontingentar.

Reglane i FN tilseier at eit land kan miste stemmeretten i hovudforsamlinga dersom dei skuldar pengar som svarer til det dei skulle betalt i medlemskontingent i to år. Søndag varsla Sør-Korea at dei ville betale Irans FN-kontingent med midlar som er frosne i bankkontoar i landet på grunn av FN-sanksjonar.

Venezuela vart òg fråtekne stemmeretten 13. januar og har førebels ikkje fått den tilbake. Gjelda deira blir vurdert til å vere nærare 350 millionar kroner. Fleire andre land, blant dei Sudan, er òg fråtekne stemmeretten på grunn av gjeld.

FNs hovudforsamling er der mange av avgjerdene til organisasjonen blir tekne, og alle medlemslanda har éi stemme.

