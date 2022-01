Lydbølgja frå Tonga-vulkanen gjekk jorda rundt tre gonger

utenriks

Det seier seismologen Björn Lund til det svenske nyheitsbyrået TT.

Utbrotet i undervassvulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai 15. januar kasta oske og gjørme opptil 40 kilometer opp i atmosfæren, i tillegg til å forårsake ein større tsunami. Øydeleggingane i øystaten er massive, og minst fem personar har omkomme i Tonga og Peru. I tillegg er størsteparten av Tonga dekt av oske, medan det har vore eit større oljesøl i Peru etter at ein oljetankar vart treft av tsunamibølgja.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa anslår at utbrotet var fleire hundre gonger større enn eksplosjonen frå atombomba som vart sleppt over Hiroshima i 1945.

– Lydbølgja kunne høyrast til New Zealand, 2.000 kilometer unna. Ho er òg registrert over heile jordkloden på noko som blir kalla infralydsensorar. Vi menneske kan ikkje høyre dei lydane, men kollegaene mine på Island har registrert at lydbølgja gjekk verda rundt tre gonger, seier Lund.

Truleg er utbrotet det største i ein undervassvulkan sidan den indonesiske vulkanen Krakatau gjekk i lufta i 1883. Satelittmålinger viser at oskeskya nådde minst 35 kilometers høgd, og sleppte dessutan ut store mengder svoveldioksid, noko som kan påverke klimaet.

– Då den filippinske vulkanen Pinatubo gjekk i lufta i 1991 kom det òg svoveldioksid og oske opp i 30 kilometers høgd. Det gjorde at temperaturen på den nordlege halvkula, særleg over Stillehavet, gjekk ned i gjennomsnitt ein halv grad i eit par år, seier seismologen.

(©NPK)