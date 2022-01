Naudhjelpskolonne stansa utanfor Tigray

utenriks

Den etiopiske regjeringa og opprørarane i Tigray har stadig vekk skulda kvarandre for at forsyningar ikkje kjem fram til regionen. Førre veke kunngjorde FN at matsituasjonen var på sitt verste til no i Tigray, der ein 14 månader lang krig har skapt hungersnaudliknande forhold for hundretusenvis av menneske.

Søndag køyrde 27 lastebilar med 800 tonn mat mot Tigrays hovudstad Mekele langs den einaste fungerande landevegen. Måndag vart kolonnen stansa i byen Serdo, og der står han framleis.

Regjeringas talsmann Legesse Tulu uttalte at opprørarane frå organisasjonen TPLF har angripe mål i grenseregionane, mellom anna byen Abala, som avskjer den viktigaste inngangsporten for naudhjelp. Tulu hevdar titusenvis av menneske har måtta flykte og at det ikkje finst regjeringsstyrkar i området.

TPLF hevdar på si side at regjeringsstyrkane har oppvigla til trefningar i området.

Verdssamfunnet og FN har reagert sterkt på situasjonen i Tigray. FN meiner Tigray har vore under blokade i mange månader.

