No skal Sverige bestemme korleis dei lagrar atomavfallet sitt

Miljøvernminister Annika Strandhäll skal få slutt på ein 35 år gammal diskusjon, og Svensk kärnbränslehantering (SKB) skal få vite om dei kan byrje å jobbe med planane sine om eit underjordisk lager i Forsmark nord for Stockholm.

Spørsmålet er om jarn, kopar, leire og berg er nok til å verne mot stråling frå det utbrente reaktorbrenselet. Politikarar og forskarar har krangla om saka sidan 1980-talet.

– Utgangspunktet er at reaktorbrenselet er farleg i lang tid, og vi har måtta leite etter eit miljø som er stabilt i lang tid, seier Allan Hedin, som er doktor i ionefysikk og tryggingsanalytikar for SKB.

100.000 år

Det dreier seg om lagring i ein periode på 100.000 år. Det er så langt fram i tid at det ikkje er sikkert menneska framleis finst. Då er reaktorbrenselet omtrent like radioaktivt som den uranmalmen ein vann ut for å produsere brenselet.

– Radioaktiviteten minkar raskast i byrjinga. Etter 1.000 år er mesteparten av radioaktiviteten borte, seier Hedin.

Det svenske grunnfjellet, som vart danna for to milliardar år sidan, er eit passande miljø, meiner SKB. Tidlegare har dei undersøkt metodar som å skyte opp avfallet i verdsrommet, eller gravleggje det djupt under botnen i havet. Begge desse metodane vart vegne og funne for risikable. Ein rakett kan havarere under oppskytinga, og ei mengd internasjonale konvensjonar set ein stoppar for planane om å gravleggje brenselet under havbotnen.

– Den løysinga vi har søkt om løyve til no, har ho vi har komme fram til at er tryggast, seier Hedin.

Koparkapslar

Han legg til at han har vorte granska både av det svenske strålevernet og av ein særskild domstol for jord- og miljøsaker. Finland har dessutan allereie byrja med å byggje etter same metode.

I korte trekk går prosjektet ut på at reaktorbrenselet skal leggjast i støypejarnsbehaldarar. Desse blir så lagde i store koparkapslar. Ein reknar med at det vil gå med til saman 6.000 slike kapslar for å ta unna alt reaktorbrenselet som svenske kjernekraftverk har brukt og vil bruke etter alle utrekningar. Kapslane er fem meter høge og éin meter i diameter.

Kapslane skal så blir lagde djupt, djupt nede i jorda. Fem kilometer med tunnelsystem skal føre ned til eit deponeringshol, der kapslane skal gravleggjast i ei spesiell leire, som blir lagd mellom dei og grunnfjellet.

– Det er ei naturleg leire av bentonitt. Det er den leiren som ein vanlegvis finn i kattesand, den syg opp vatn godt, forklarar doktoren.

Tek med istider i analysen

Bygningsarbeidet kjem til å gå føre seg på same måte som i ei gruve. Etter kvart som sjaktene blir fylte opp, så blir dei proppa igjen. Berget blir ikkje venta å røre seg noko særleg, sidan det sjeldan er større jordskjelv i området.

– I 100.000-årsperspektivet kan vi normalt vente oss nokre istider, så det tek vi med i tryggingsanalysen. Det gjer vi sjølv om klimaendringane truleg gjer at dei blir forseinka.

Metoden har vorte granska av forskarar, strålevernarar og domstolar, og kvalitetssikra i mange steg. Men det er likevel her problemet dukkar opp. Koparbehaldarane kjem ikkje til å halde i 100.000 år, meiner éin leir av forskarar.

– Det er eit underliggjande problem her, for det er ein vitskapleg kontrovers i dette spørsmålet som har gått føre seg sidan 1986, seier Ingemar Persson.

Vil eksperimentere

Han er medlem i ekspertgruppa til den svenske regjeringa Kärnavfallsrådet, som professor i uorganisk og fysikalsk kjemi ved Sveriges landbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

Rådet har valt å ikkje ta stilling i sjølve saksspørsmålet – kven som har rett og feil. Regjeringa har ikkje stilt det spørsmålet til rådet.

– Det er ein vrien situasjon. Det vi har sagt er at det finst ei rekkje eksperiment ein kan gjere, og det er bra å gjere dei i Forsmark, med rett type kopar, stråling og oksygenforhold. Vår tilråding er at løyvet blir gitt, på vilkår av at dei eksperimenta blir gjorde, seier Persson.

Kärnavfallsrådet leverer ein kunnskapsrapport til den svenske regjeringa annakvart år, og neste rapport kjem først om ein månad – altså etter at avgjerda er teken. Der vil det vere eit kapittel om korleis den vitskaplege kontroversen oppstod og korleis den har utvikla seg.

