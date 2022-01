Ny Estonia-rettssak byrjar i dag

utenriks

Bakgrunnen er at journalisten Henrik Evertsson og vrakeksperten Linus Andersson sende ein dykkarrobot ned for å filme vraket av passasjerferja Estonia i september 2019. Videobileta vart sidan brukte som ein del av dokumentaren «Estonia – funnet som endrer alt».

Dokumentaren handlar om Estonia-forliset i Østersjøen i september 1994. 852 personar omkom i det som var eitt av dei verste skipsforlisa i det 20. hundreåret. Berre 137 passasjerar og mannskap vart redda. Dokumentaren viste fram bilete av eit tidlegare ukjent hol i skroget.

Sidan vraket er vedteke freda av svenske styresmakter, meiner den svenske statsadvokaten at dei har brote gravfreden.

Den internasjonale havarikommisjonen som vart nedsett kort tid etter forliset, kom fram til at festa og låsane til baugporten var underdimensjonert og at skipet sokk då store mengder vatn fossa inn på bildekket.

Etter dokumentarfilmen har havarikommisjonane i Sverige, Finland og Estland gjennomført ei ny gransking. Ein førebels rapport frå den svenske kommisjonen viser at hola truleg kjem av klipper på havbotnen.

I tingretten i Göteborg vart dei to frifunne sidan duoen jobba frå ein tysk båt, og Tyskland ikkje har freda vraket. Eitt år seinare er saka anka til hovrätten (lagmannsretten) for Vest-Sverige. Påtalemakta har lagt ned påstand om fengsel på vilkår og dagbøter for filmskaparane.

