Redd barna: 700 barn sperra inne etter IS-angrep mot fengsel i Syria

utenriks

Over 100 IS-krigarar storma torsdag det kurdiskdrevne fengselet i Hasakeh nordaust i landet og sette fri mange av fangane. Sidan har kampane rasa i byen.

Fleire barn har allereie vorte drepne eller såra i kamphandlingane, ifølgje lydopptak frå innsida av fengselet som Redd barna og andre organisasjonar har fått.

– Det vi høyrer frå innsida av fengselet i Ghwayran er djupt urovekkjande. Rapportar om at barn har vorte drepne eller såra er tragisk og opprørande, seier leiaren for Redd barna i Syria, Sonia Khush i ei pressemelding.

Kurdiskleia SDF-styrkar har omringa fengselet og har fått flystøtte frå den USA-leidde koalisjonen mot IS.

SDF gjorde seg måndag klar for eit angrep på fengselet, noko som skaper bekymring for lagnaden til dei fleire hundra mindreårige fangane, melder nyheitsbyrået AFP.

– Alle som er involverte i kampane har eit ansvar for å verne desse barna, og vi oppmodar dei til å handle omgåande for å sikre at barna kan sleppe trygt ut, seier Khush.

Mange av barna vart tekne til fange då IS-bastionen Baghouz vart frigjord i 2019. Fleire organisasjonar og FN hevdar det er meir enn 700 mindreårige i Ghwayran, ein tidlegare skule som no husar minst 3.500 mistenkte IS-medlemmer.

(©NPK)