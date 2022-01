Stengde skular rammar ein heil generasjon barn

utenriks

Minst 616 millionar barn verda over er framleis ramma av heilt eller delvis nedstengde skular, og i mange land har barna òg mista dei einaste regelmessige måltida dei har fått, slår Unicef fast.

FN-organisasjonen reknar med at minst 370 millionar barn verda over har mista dei regelmessige skulemåltida under pandemien, med dei alvorlege følgjene dette kan få for utviklinga deira.

Overgrep og barnearbeid

Forutan å fråta barn moglegheita til å lære heilt grunnleggjande ting, har dei stengde skulane òg påverka den psykiske helsa, medført auka risiko for overgrep, barneekteskap og barnearbeid, blir det påpeika i rapporten.

- Vi er ganske enkelt vitne til eit nesten uoverstigeleg tap når det gjeld skulegang for barn, seier Unicefts utdanningssjef Robert Jenkins.

- Gjenopning av skular er ikkje nok, det trengst intensiv støtte for å gjere opp for tapt utdanning, seier han.

Leseferdigheiter

I låginntektsland har stengde skular resultert i at opptil 70 prosent av tiåringane no ikkje er i stand til å lese enkle tekstar, mot 53 prosent før pandemien.

I eit land som Etiopia har barna under pandemien berre lært 30-40 prosent av den matten dei vanlegvis lærer i løpet av normale skuleår, meiner Unicef.

Også i rike land som USA har pandemien resultert i tapt læring, noko som er påvist i fleire delstatar, blant dei Texas, California og Maryland.

Droppar ut

Heilt eller delvis nedstengde skular har òg fått mange barn til å droppe ut for godt. Berre i Sør-Afrika var det mellom 400.000 og 500.000 elevar som ikkje vende tilbake då skulane gjenopna.

Redd barna fryktar at stengde skular særleg rammar jenter, flyktningar og barn med funksjonsnedsetjingar.

– Vi veit av erfaring at barn som ikkje går på skule, ikkje berre mistar moglegheita til å lære, men dei er òg meir sårbare for barnearbeid, barneekteskap og å bli gravide i altfor ung alder, konstaterte generalsekretær Birgitte Lange nyleg.

– Og jo lenger eit barn er ute av skulesystemet, jo større er sjansen for at han eller ho aldri returnerer til skulebenken, påpeika ho.

