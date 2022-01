Økonomar ventar fleire renteaukar i USA framover

utenriks

Det meiner økonom Elisabet Kopelman, ekspert på amerikansk rentepolitikk i den svenske banken SEB.

– Det kjem til å bli fokus på å signalisere ein renteauke til neste møte, seier ho til TT.

Kopelman meiner den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, eigentleg burde heve renta allereie på rentemøtet klokka 20 onsdag kveld norsk tid, sidan alle indikatorar, inkludert høg inflasjon, allereie er på plass.

– Men Fed liker å overraske, seier ho.

Ho ser for seg eit tydeleg signal frå sentralbanksjef Jerome Powell om ein første renteauke på neste sentralbankmøte i mars, og at det blir til saman fire renteaukar i USA i år. Ho viser til avgjerande faktorar som aukande inflasjon, som for tida er på rundt 7 prosent, og at Fed no reknar at USAs økonomi no klarer seg bra utan ytterlegare pengepolitisk støtte.

– Utsiktene for renteauke vil i stor grad avhenge av den framtidige takten i inflasjonen og skjeringspunktet med lønnsvekst, seier sjeføkonom Kathy Bostjancic ved Oxford Economics.

Prognosen hennar går ut på at inflasjonen i USA kjem til å kjølast ned i siste halvår, og at sentralbanken kjem til å auke styringsrentene med 0,25 prosent kvart kvartal.

Det står att å sjå korleis marknaden kjem til å reagere på den venta innstramminga, men utviklinga på dei siste dagane har ikkje vore oppmuntrande.

På Wall Street har uro og store tap prega dei siste dagane, noko som resulterte i raude tal òg tysdag. Då fall Dow Jones med 0,2 prosent, S&P 500 med 1,22 prosent, og Nasdaq gjekk ned 2,28 prosent.

Det internasjonale pengefondets sjeføkonom Gita Gopinath gav tysdag ros til USAs sentralbank for å signalisere endring i rentepolitikken, men kom òg med denne/dette/desse åtvaring:

– Det kjem til å bli ei utfordring for sentralbankane i år å vere i stand til å kommunisere overgang til ein strammare pengepolitikk, og dei bør handtere det med varsemd, sa Gopinath.

Styringsrentene i USA ligg i dag i intervallet 0-0,25 prosent. Tiårige amerikanske statsobligasjonsrenter har på berre nokre veker, sidan nyttår, stige frå 1,51 prosent til 1,73 prosent.

I forkant av USAs rentemøte, stengde Nikkei-indeksen på Tokyobørsen i Japan med ein nedgang på 0,44 prosent onsdag, medan den breiare Topix-indeksen gjekk ned 0,25 prosent.

(©NPK)