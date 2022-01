FNs generalsekretær ber om at økonomiske straffetiltak mot Afghanistan blir lempa på

utenriks

Han kom med oppmodinga onsdag då han talte ved opninga av eit møte om Afghanistan i FNs tryggingsråd, som vart leidd av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Vi må oppheve reglar som avgrensar ikkje berre Afghanistans økonomi, men også dei livreddande operasjonane våre, sa Guterres.

Etter Talibans maktovertaking i august, vart bistanden som gjekk direkte til den afghanske staten stansa. Dermed får ikkje offentleg tilsette – slik som lærarar og sjukepleiarar – lønn. Samtidig sperra amerikanske styresmakter valutareservane til den afghanske sentralbanken.

– Afghanistan heng i ein tynn tråd. For afghanarane har dagleglivet vorte eit iskaldt helvete, sa Guterres.

FNs tryggingsråd lempa før jul på sanksjonsregimet for å sikre pengar til hjelpeoperasjonar i landet. Men framleis er det hindringar i finanssystema som gjer at hjelp ikkje når fram.

– Vi må gi finansinstitusjonar og kommersielle partnarar juridiske forsikringar om at dei kan samarbeide med humanitære organisasjonar utan at dei skal frykte at dei bryt sanksjonar, sa Guterres.

Dei økonomiske sanksjonane og korleis internasjonal bistand framleis kan gå til å lønne offentleg tilsette, var tema i samtalane i Oslo, der Taliban møtte representantar for fleire vestlege land og norske hjelpeorganisasjonar, så vel som representantar for det afghanske sivilsamfunnet.

(©NPK)