USA og Nato svarer Putin

utenriks

USAs svar vart overlevert av USAs ambassadør John Sullivan etter eit møte med Russlands viseutanriksminister Alexander Grusjko, opplyste utanriksdepartementet i Moskva onsdag kveld.

Utanriksminister Antony Blinken heldt kort tid etter ein pressekonferanse der han opplyste at USA ikkje kjem til å offentleggjere svaret. Blinken grunngav dette med at fortrulege samtalar har betre sjanse for å lykkast.

Blinken planlegg no å møte motparten sin Sergej Lavrov innan «dei nærmaste dagane».

Russlands liste med krav til tryggingsgarantiar frå USA og Nato vart overlevert til USAs viseutanriksminister Karen Donfried 15. desember i fjor.

Russland krev mellom anna at Nato stoppar den austlege utvidinga si og trekkjer tilbake løftet om at Ukraina kan bli medlem av forsvarsalliansen. Nato og USA har kategorisk avvist desse krava, og ifølgje Blinken står dei grunnleggjande prinsippa framleis fast.

Ei Nato-kjelde opplyser til NTB at Nato formidla forslaga sine til Russland onsdag ettermiddag, parallelt med USA.