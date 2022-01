WHO: Omikron-undervariant påvist i meir enn 40 land

utenriks

WHO reknar ikkje undervarianten som urovekkjande, men overvakar spreiinga. Smitten med BA. 2 har auka kraftig, mellom anna i Noreg.

Det er førebels ikkje meld om endra vaksineeffekt eller meir alvorleg sjukdom i møte med varianten.

WHO bekymrar seg samtidig over at den opphavlege omikronvarianten, BA. 1, framleis veks globalt. Det er registrert 21 millionar nye smittetilfelle i verda dei siste sju dagane, og det er det høgaste på ei enkelt veke sidan pandemien braut ut.

Det svarer til ein auke på rundt 5 prosent frå veka før. Ei veke tidlegare var likevel veksten frå veka før heile 20 prosent.

– Landa som hadde ein hurtig auke i omikronsmitten i november og desember, har anten opplevd ein smittenedgang eller er i ferd med å få det, ifølgje WHO.

Likevel er risikoen knytt til omikron «veldig høy», åtvarar organisasjonen.

Globalt utgjorde omikron 89,1 prosent av dei nye smittetilfella dei siste sju dagane, medan deltavarianten utgjorde 10,7 prosent. Det er i same periode registrert rundt 50.000 nye koronadødsfall, omtrent like mange som førre veke.

(©NPK)