Diplomatiet skyt fart i Ukraina-konflikten

Ein månad etter at Russland la ei rekkje krav om tryggingsgarantiar på bordet, fekk dei onsdag endeleg svar frå USA og Nato.

Det amerikanske svaret vart overlevert av USAs ambassadør John Sullivan etter eit møte med Russlands viseutanriksminister Alexander Grusjko. Natos skriftlege svar vart overlevert samtidig.

Utanriksminister Antony Blinken heldt kort tid etter ein pressekonferanse der han opplyste at USA ikkje vil offentleggjere innhaldet i det amerikanske svaret.

Blinken grunngav dette med at det er betre sjansar for å lykkast dersom ein held samtalane fortrulege og la til at han i dei næraste dagane planlegg å møte den russiske motparten sin Sergej Lavrov.

Diplomatisk veg

– Dersom Russland vel det, stakar dette ut ein seriøs diplomatisk veg framover, sa Blinken med tilvising til det amerikanske svaret.

Utan å gå i detalj fornya han samtidig tilbodet om «gjensidige tiltak» for å møte tryggingsproblem, inkludert ein reduksjon av talet på rakettar i Europa og auka openheit om militærøvingar og vestleg militærhjelp til Ukraina.

Natos svar til Moskva er heller ikkje kjent, men truleg langt på veg i samsvar med det amerikanske.

– Sjølv om vi håpar på, og arbeider for, ei god løysing – nedtrapping – er vi òg førebudde på det verste, seier generalsekretær Jens Stoltenberg.

Uaktuelt

Frå vestleg side blir det understreka at det er heilt uaktuelt å etterkomme det russiske kravet om eit løfte om full stans i Natos utviding austover.

Ukraina og Georgia fekk løfte om framtidig Nato-medlemskap under toppmøtet til forsvarsalliansen i Bucuresti i 2008. Sjølv om dette sidan er lagt på is frå vestleg side, er det ifølgje Nato uaktuelt å oppfylle Russlands krav om at løftet må trekkjast tilbake.

– La meg vere heilt klar, Natos dør er open og held fram med å vere open, sa Blinken onsdag.

Gir håp

– Det kom ikkje noko positivt svar på hovudspørsmålet, konstaterte Lavrov etter å ha lese svara frå USA og Nato. Han er likevel forsiktig optimist.

– Svaret gir håp om at vi kan ha ein seriøs samtale om dei andre krava, seier han.

– La oss ikkje forhaste oss, det tek tid å analysere, sa president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov torsdag.

Interessesfærar

Stoltenberg og vestlege leiarar har dei siste vekene understreka at det må vere opp til kvart enkelt land å avgjere den tryggingsmessige statusen sin, noko òg utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og den finske kollegaen hennar Pekka Haavisto la vekt på då dei møttest i Helsingfors onsdag.

– Noreg støttar ein europeisk tryggingsorden basert på internasjonal lov. Vi kan ikkje tillate at desse prinsippa blir erstatta av interessesfærar, slo Huitfeldt fast etter møtet.

Verken Finland eller Sverige er i dag medlemmer av Nato, og nokon søknad er heller ikkje på trappene, men begge land held på retten til å søkje medlemskap i framtida.

Uante konsekvensar

USA har trua med uante konsekvensar dersom russiske styrkar rykkjer over grensa til Ukraina, mellom anna direkte sanksjonar mot president Vladimir Putin.

Europeiske leiarar understrekar at dei er heilt på linje i synet på trusselen, men verkar mindre samkøyrde i synet på moglege straffereaksjonar.

Tysklands koalisjonsregjering har komme med blanda signal om Nord Stream 2-røyrleidningen, som snart vil forsyne Europa med russisk gass, og som går utanom Ukraina, bør opnast i tilfelle open konflikt.

Kina åtvarar

Torsdag kom òg Kina på banen og understreka at Vesten må ta Russlands tryggingsbekymringar på alvor.

I ein telefonsamtale med Blinken omtalte den kinesiske utanriksministeren Wang Yi dei russiske bekymringane som «rimelege» og understreka viktigheita av at dei blir løyste.

– Regional tryggleik kan ikkje garanterast ved å styrkje eller utvide militære blokker, sa Wang med klar tilvising til Nato.

Natos utviding

Putin har med aukande frustrasjon sett korleis gamle allierte har vendt Moskva ryggen og vorte Nato-medlemmer – Polen, Ungarn og Tsjekkia i 1999, Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Romania og Slovakia i 2004.

Warszawapaktlandene, som tidlegare utgjorde ein Moskva-kontrollert buffersone mot Vesten, blir no kontrollert av Nato og verkar i Putins auge som framskotne basar, ikkje buffersone.

Russland hevdar òg at Nato utviding austover er løftebrot og hevdar at dåverande president Mikhail Gorbatsjov fekk forsikringar frå USAs dåverande utanriksminister James Baker då Berlinmuren fall og Moskva godtok tysk gjenforeining.

USA nektar for at slike løfte vart gitt.

Georgia og Ukraina

Russland har svart på Natos ekspansjon, mellom anna ved å sende styrkar til Georgia for å støtte dei to utbrytarregionane Sør-Ossetia og Abkhasia i 2008 og ved å annektere Krimhalvøya i Ukraina seks år seinare.

Russland støttar òg separatistane som kontrollerer utbrytarregionane Donetsk og Lugansk i Aust-Ukraina, der konflikten har kravd over 14.000 liv sidan 2014.

Dei siste månadene har Russland òg stasjonert store styrkar nær grensa til Ukraina, noko som har skapt frykt for ein snarleg invasjon.

Russiske styrkar deltek òg i ei stor militærøving i Kviterussland, noko som har skapt frykt for eit angrep mot Ukraina frå to frontar.

Avdramatiserer

Ukrainske leiarar prøver no likevel å avdramatisere trusselen. President Volodymyr Zelenskyj har understreka at situasjonen er under kontroll, og forsvarsminister Okeksij Reznikov har påpeika at dei russiske styrkane på den andre sida av grensa ikkje har danna det han kallar kampgrupperingar.

Utanriksminister Dmytro Kuleba roar òg og seier at sjølv om dei russiske styrkane langs grensa utvilsamt utgjer ein trussel, så er dei for få til å kunne gjennomføre «ein offensiv i full skala».

Minsk-avtalen

Onsdag møttest òg ukrainske og russiske utsendingar i Paris for å diskutere situasjonen i Aust-Ukraina.

Frå Ukrainas side deltok mellom anna ein av Zelenskyjs fremste rådgivarar, Andrij Jermak, medan Russland mellom anna stilte med Putins nære medarbeidar Dmitrij Kozak.

Diplomatar frå Frankrike og Tyskland deltok òg på møtet, som varte i vel åtte timar. Temaet var den såkalla Minsk-avtalen frå 2015, som skulle sikre våpenkvile i Aust-Ukraina.

Ifølgje avtalen skal det haldast lokalval og deretter blir utarbeidd ei ny grunnlov som skal definere kva område som får sjølvstyre i Aust-Ukraina, noko som ikkje har skjedd.

Noko gjennombrot kom ikkje i Paris, men Jermak tvitra etter møtet at det «kom sterke signal om vilje til ei fredeleg løysing», og om to veker er det duka for eit nytt møte i Berlin.

– Det betyr at i det minste Russland i dei neste to vekene følgjer det diplomatiske sporet, sa Kuleba under eit besøk i Danmark torsdag.

