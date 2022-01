Kraftig børsfall i Tokyo

utenriks

Den breiare japanske Topix-indeksen sokk 2,6 prosent i løpet av dagen. Også på andre asiatiske børsar peika pilene nedover, og Kospi-indeksen i Sør-Korea hadde falle 2,9 prosent på ettermiddagen lokal tid.

I Hongkong var nedgangen på 2,6 prosent på ettermiddagen.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell sa onsdag at den amerikanske styringsrenta truleg blir sett opp i mars. Uttalen styrkte inntrykket av at sentralbanken no vil prioritere kampen mot inflasjon.

Også dei amerikanske børsane fall etter Powells rente-uttale, og Dow Jones-indeksen enda ned 0,4 prosent.

