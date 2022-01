Britisk politi vil at partygate-granskarar styrer unna det dei etterforskar

utenriks

Rapporten til Sue Gray er venta å bli avgjerande for framtida til statsminister Boris Johnson. Den granskar fleire festar som har vorte haldne hos statsministerkontoret under korona-nedstenginga.

Samtidig har politiet opna etterforsking. Politiet ber no om at sakene dei etterforskar, i minimal grad blir inkludert i granskingsrapporten til Gray, melder Sky News.

Politiet understrekar at dei ikkje ber om at andre element blir utelatne, eller at rapporten skal utsetjast. Ifølgje fleire britiske medium er rapporten venta innan kort tid.

