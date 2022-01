Danmark spår at fleire land trekkjer styrkar ut av Mali

utenriks

– Landa kjem dei neste fjorten dagane til å bestemme seg for korleis terrorkampen i Sahel-regionen skal sjå ut i framtida, seier Bramsen til Ritzau.

– Skal det vere i Mali, eller skal det vere ein annan stad i Sahel-regionen? For det er klart at det er store avgrensingar når det er ein militærjunta som styrer, noko vi har sett denne veka, seier Bramsen.

Norsk bidrag

Takuba-styrken driv kapasitetsbygging for å styrkje evna til den maliske hæren til å handtere trusselen frå militante islamistar.

Noreg vedtok i juli i fjor å bidra med eit mindre tal soldatar og to offiserar til styrken. Dette sjølv om Mali nokre veker tidlegare hadde opplevd det andre militærkuppet på under eitt år, og at landet sidan har vore styrt av ein militærjunta leidd av den 38 år gamle obersten Assimi Goïta.

Det norske styrkebidraget er enno ikkje sendt, men avgjerda ligg fast, og det blir forhandla vidare med militærjuntaen, får NTB opplyst.

– Deployeringa av personellet føreset ferdigstilling av nødvendig avtaleverk med dei maliske styresmaktene. Det blir framleis arbeidd med dette, seier spesialrådgivar Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet.

Avlyste val

Goïta lova opphavleg at det skulle haldast val i Mali i februar, men kunngjorde nyleg at dette er utsett til 2026.

FN har protestert, og Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen (Ecowas) har innført ei rekkje sanksjonar mot landet.

Militærjuntaen har samtidig fått kritikk, mellom anna frå Noreg, for å ha hyra leigesoldatar frå det russiske selskapet Wagner Group.

