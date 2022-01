Danske jagarfly landa i Litauen

utenriks

– Danmarks avgjerd om å sende jagarfly kjem på eit veldig bra tidspunkt, sa Litauens president Gitanas Nausėda på ein seremoni ved Siauliai-basen der flya skal stasjonerast.

Fram til 1. april skal F16-flya og fire polske jagarfly patruljere det litauiske luftrommet. Dei polske flya har vore der sidan 1. desember, og dei skal halde fleire felles øvingar.

Dei tre baltiske statane kjenner seg særleg trua av det høge spenningsnivået mellom Russland og Vesten. Russland har kravd at Nato i stor grad trekkjer seg ut av Baltikum og Polen, og Litauen er særleg uroa over dei mange russiske soldatane som har vorte utstasjonerte i nabolandet Kviterussland.

Danmark kunngjorde tidlegare i månaden at dei skulle sende ein fregatt til Austersjøen for å hjelpe Nato-patruljane, medan USA tidlegare i veka sende seks jagarfly til Estland for å hjelpe til med forsvaret av luftrommet deira.

